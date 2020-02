Taça EHF: Benfica vence polacos e lidera grupo só com vitórias

O Benfica venceu os polacos do Gwardia Opole, por 29-24, no terceiro jogo do Grupo A da Taça EHF.





Os encarnados acabaram a primera parte no comando do marcador, por 14-12. A equipa portuguesa lidera o Grupo A só com vitórias e fica assim mais perto do apuramento para os quartos-de-final da competição europeia.