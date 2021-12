Técnico do Benfica orgulhoso após empate em Nantes: «Todos jogaram no limite»

No final do jogo que ditou um saboroso empate do Benfica em Nantes (33-33), o técnico das águias Chema Rodríguez mostrou-se orgulhoso do desempenho dos seus jogadores, numa partida onde a formação portuguesa teve inúmeras baixas. "Foi um jogo incrível. Estou muito orgulhoso dos jogadores e espero que os benfiquistas também estejam orgulhosos da equipa, do trabalho que temos feito. Todos os jogadores jogaram no limite contra uma das equipas mais fortes do panorama europeu do andebol. Muito orgulhoso pelo trabalho da equipa. Este ponto que ganhámos em Nantes é incrível e os jogadores merecem-no", analisou Chema Rodríguez, em declarações reproduzidas pelo site das águias.Também o capitão Paulo Moreno aplaudiu o coletivo encarnado. "Com todas as adversidades que tivemos para este jogo, só com três primeiras linhas para o jogo, foi uma grande demonstração de união, de espírito de sacrifício e vontade da nossa equipa. Conseguimos um grande resultado contra uma boa equipa, com um bom treinador. Fica um empate com sabor a vitória", sublinhou.