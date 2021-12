Técnico do Sporting após derrota na Macedónia: «Não fomos a nossa melhor versão»

O treinador do Sporting reconheceu que houve dois Sporting no jogo desta noite na Macedónia, onde os leões perderam por 31-25 para a Liga Europeia."Foi um jogo onde estivemos fortes na primeira parte, mas não fomos esclarecidos no fim e perdemos a nossa vantagem", frisou Ricardo Costa, citado pelo site do clube. O treinador reconhece que os leões não entraram bem nos segundos trinta minutos do encontro. "Na segunda parte, o início não foi bom em termos defensivos e o ambiente do pavilhão também não ajudou. Não fomos a nossa melhor versão".Com a derrota, o Sporting baixou ao terceiro lugar do Grupo D, mas continua nos lugares de apuramento, passando aos oitavos de final os quatro primeiros. E é nisso que a equipa aposta."Em fevereiro voltamo-nos a concentrar na Europa, pois é nossa convição a qualificação. Vamos lutar por esse objetivo", frisou o técnico leonino, referindo que a Liga Europeia vai ter agora uma longa paragem, regressando só daqui a dois meses.E até lá há outros objetivos para conquistar. "Agora vamos focar forças no Campeonato Nacional".