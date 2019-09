Thierry Anti: «Até ao fim do baile ainda falta muita música»

O treinador de andebol do Sporting, Thierry Anti, mostrou-se satisfeito com a vitória frente ao Benfica na Luz, em jogo da terceira jornada do campeonato. Apesar de tudo, o técnico recusa entrar em euforias."Estou muito satisfeito com o resultado. Foi um excelente jogo entre duas bonitas equipas. Mas estamos apenas na terceira jornada. Até ao fim do baile ainda falta muita música. É um caminho muito longo.Foi um bom jogo entre duas grandes equipas. Houve momentos, por erros meus, que não soubemos defender quando o Benfica jogava com sete jogadores de campo. Sabemos fazer isso no ataque, mas não trabalhámos isso no capítulo defensivo. Este foi para mim o meu primeiro dérbi. Lisboa tem duas excelentes equipas, mas eu prefiro que o Sporting ganhe. Hoje Frankis Carol muito bem. A equipa esteve muito bem."