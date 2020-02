Thierry Anti garante total compromisso com o Sporting até ao final do contrato

Thierry Anti, atual técnico de andebol do Sporting, vai orientar o Pays d'Aix Université a partir de julho de 2021. O acordo com o clube francês para o próximo ano foi hoje conhecido.





O Sporting esclarece que o contrato do treinador era precisamente válido apenas até ao final da próxima época, por vontade de ambas as partes, e que Anti já tinha manifestado a intenção de regressar a França após o término do vínculo. Ainda assim, Thierry Anti garante total compromisso até ao final do contrato."Tenho contrato com o Sporting Clube de Portugal até 2021. Estou muito grato pela oportunidade que me deram de treinar este grande Clube. Vou cumprir o meu contrato até fim e não tenham dúvidas de que vou dar o meu melhor para ganhar tudo pelo Sporting CP", assegurou, em declarações ao site oficial do clube.Perante as notícias que hoje foram tornadas públicas, relativamente ao facto de o treinador da equipa de andebol do Sporting Clube de Portugal, Thierry Anti, rumar ao Pays d'Aix Université Club Handball, vem o Sporting CP comunicar o seguinte:1. Thierry Anti tem contrato com o Sporting Clube de Portugal até Junho de 2021;2. O projecto assumido entre ambas as partes, em Agosto de 2019, pretendia, tal como o próprio contrato indica, um ciclo de duas épocas que será cumprido;3. A vontade do treinador Thierry Anti, desde o momento da assinatura do contrato com o Sporting CP, sempre foi voltar a treinar em França no espaço de dois anos.