Thierry Anti: «Não estivemos muito bem na defesa»

O Sporting empatou este sábado a 30 golos frente aos espanhóis do Bidasoa Irun em jogo do grupo C da Liga dos Campeões e, no final da partida, o técnico Thierry Anti lamentou os erros defensivos da equipa, admitindo que os leões não podem facilitar nos próximos jogos."Não começámos bem, sobretudo na defesa. Foi difícil recuperar após o intervalo e em desvantagem numérica. Não é um mau empate, pois não estivemos muito bem na defesa. O Bidasoa Irun encontrou muitos espaços, jogaram rápido e bem. Estamos dois pontos atrás e temos de fazer bons resultados agora", disse o treinador francês de 60 anos.Thierry Anti acabou por considerar o empate positivo para o Sporting e garantiu que a equipa vai lutar pelo apuramento. "Jogámos em casa, perdemos um ponto, mas estivemos muito bem e é um bom empate. Os meus jogadores lutaram muito e não foi simples recuperar a desvantagem. O Sporting vai jogar até ao fim", garantiu o técnico leonino.O romeno Valentin Ghionea destacou a reação à desvantagem e deixou elogios ao público que encheu as bancadas do Pavilhão João Rocha, em Lisboa. "Sabíamos que iria ser um jogo difícil. Estamos felizes com o empate, estávamos em desvantagem de cinco golos e voltámos ao jogo com um grande apoio dos nossos adeptos", disse o ponta de 35 anos.