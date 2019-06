Thierry Anti: «Para dar espetáculo»

O ‘Jornal Sporting’ fez ontem manchete de primeira página com o francês Thierry Anti, novo treinador dos leões, que tenta aos 60 anos trazer o seu saber para Portugal, após representar Créteil, Paris Handball e Nantes, onde chegou à final da Champions em 2018. Anti vem para Alvalade com conhecimento de causa: "O Sporting tem muita história, sendo bom para mim esta primeira experiência no estrangeiro. Fez uma boa Liga dos Campeões e conheço a equipa de futebol, que teve jogadores como Cristiano Ronaldo ou Luís Figo", começou por dizer Anti.

O gaulês quer implementar o seu estilo: "Gosto de trabalhar com jovens e com jogadores que dão tudo pela equipa. Importante é ganhar, mas também dar espetáculo, jogando com velocidade. Em França tive as melhores defesas, em 3x2x1, embora não se possa jogar sempre assim, devido ao desgaste."