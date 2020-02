Treinador de andebol do Sporting vai deixar o clube em 2021

Thierry Anti só chegou ao andebol do Sporting no verão passado mas já se sabe quando vai deixar o clube. O Aix-en-Provence, do campeonato francês, chegou a acordo com o técnico, de 60 anos, para orientar a equipa a partir do verão de 2021, tendo já oficializado o negócio.





Thierry Anti assinou um contrato de três anos com o Aix-en-Provence, válido a partir de julho do próximo ano e vai substituir uma das grandes figuras do andebol francês, Jérôme Fernandez. Antes de chegar ao Sporting, o técnico francês orientava o Nantes. Em 2018 conquistou a Liga dos Campeões de andebol.