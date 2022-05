Todos esperam Final-4 da Liga Europeia na Altice Arena

O sítio especializado Handball-Planet dá como certa a realização da Final-4 da Liga Europeia, dias 28 e 29, no Altice Arena, em Lisboa, enquanto fontes do Benfica esperam pela "confirmação oficial". O anúncio pode ser feito pela EHF no sorteio de Viena (hoje), com as águias, croatas do Nexe, polacos do Plock e alemães do Magdburg, detentores do troféu. Com capacidade para 12.500 espectadores, o Altice Arena acolheu a final do Mundial’2003.