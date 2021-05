Tóquio'2020: Portugal conhece horários dos jogos

A Federação Internacional de Andebol (IHF) divulgou esta segunda-feira os horários das partidas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde Portugal vai participar pela primeira vez. Recorde-se que os Heróis do Mar estão inseridos no Grupo B, juntamente com Bahrain, Egito, Suécia, Dinamarca e Japão.





Mark your calendars! The @Tokyo2020 match schedule is here! Check out the throw-off times for the men's and women's competitions