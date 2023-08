Torneio Internacional de Viseu com cartaz de luxo

A 25.ª edição do Torneio Internacional de Viseu, a decorrer de 18 a 20 deste mês, volta a apresentar um cartaz de Luxo. A FC Porto, Sporting e Benfica juntam-se os húngaros do Veszprém, os dinamarqueses do Silkeborg e os espanhóis do Torrelavega.





"Este ano vamos ter a terceira equipa do ranking mundial e há quem diga que é a segunda melhor em termos de orçamento anual", destacou, orgulho, Joaquim Escada, presidente da Associação de Andebol de Viseu.O calendário de jogos do torneio é o seguinte:

18 - Benfica-Veszprém (19h) e FC Porto-Silkborg (21h)

19 - FC Porto-Veszprém (15h30), Benfica-Torrelavega (17h30) e Sporting-Silkborge (19h30);



20 – Sporting-Rorrelavega (15h30).