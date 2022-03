Treinador do Benfica acumula cargo com o de selecionador principal da Hungria

Chema Rodríguez é o novo selecionador principal da seleção da Hungria. O treinador espanhol é 'promovido' no cargo depois de ter sido adjunto de István Gulyás, que deixa de ser o selecionador após o fracasso no último Europeu.Chema irá acumular funções no Benfica e na Hungria até expirar o contrato com os encarnados em junho de 2023. Depois disso, ficará com mais um ano de vínculo pela frente com os húngaros, a tempo inteiro."É uma grande honra para mim ser o treinador principal da seleção húngara. Obrigado pela confiança. O Euro'2022 ainda é um tema doloroso. Começámos aquele torneio com grandes esperanças, a equipa estava a prepara-se para o torneio há dois anos. Agora estou a começar uma uma nova tarefa com uma vingança e um desejo de esquecer rapidamente aquele resultado. O objetivo principal é o acesso aos Jogos Olímpicos de Paris (2024). Também queremos ter um desempenho bem-sucedido nas eliminatórias da Mundial de abril de 2023", vincou em declarações ao site da federação húngara.