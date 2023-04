Treinador Nuno Farelo dá cartas nas Ilhas Faroé

O treinador Nuno Farelo tem brilhado à frente do VIF, que venceu a fase regular da liga das Ilhas Faroé e apurou a sua equipa para a final do playoff e para as competições europeias (European Cup).O técnico, de 33 anos, está entusiasmado com o novo projeto, depois de ter sido adjunto de Dani Gordo no Meshkov Brest (Bielorrússia) e Nava (Espanha) e do selecionador nacional, Paulo Pereira, no CSM_Bucareste (Roménia), onde conquistou uma Taça Challenge."Esta minha experiência está a correr muito bem. Tem havido muitos jovens no país com talento para o andebol, de que são exemplo Elias Skipagotu [Kiel] e Hákun Teigumo [Fuchse Berlin], que foram para grandes clubes alemães", explicou Nuno Farelo, também feliz por a sua equipa fornecer jogadores à Seleção."Há uma geração para os próximos 10-12 anos de grande qualidade, que ainda há pouco tempo ganhou à Roménia", acrescentou Nuno Farelo.O próximo desafio do treinador será a final do playoff da liga, onde o VIF vai defrontar o H71 no fim de semana de 6 e 7 de maio.