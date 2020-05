Três jogadores do FC Porto em destaque na Champions

A Liga dos Campeões de andebol anunciou a lista de 50 nomeados para a equipa ‘All Star’ do ano, onde se destacam dois portugueses: os portistas Diogo Branquinho e André Gomes. O primeiro está nomeado para melhor ponta-esquerda e o segundo para melhor jovem. Também do FC Porto, Magnus Andersson está na luta para melhor técnico. Já Valentin Ghionea, que saiu do Sporting, foi nomeado para melhor ponta-direita.