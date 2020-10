Triunfo arrasador do FC Porto

O FC Porto registou este domingo um triunfo arrasador frente à Sanjoanense, por 48-22, na 7.ª jornada do campeonato nacional, e mantém-se no topo da classificação juntamente com Benfica e Sporting, só com vitórias.





No Dragão Arena, os portistas foram para o intervalo a liderar por 26-13. O melhor marcador da partida foi António Areia, com nove golos. Do lado dos visitantes, Vinicius Carvalho destacou-se com cinco tiros certeiros.