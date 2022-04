Triunfo expressivo do Benfica no campeonato

O Benfica foi vencer este sábado ao terreno do Xico Andebol, por 38-25, em jogo a contar para a 23.ª jornada do campeonato nacional.Numa partida em que liderava por 17-13 ao intervalo, a formação comandada por Chema Rodríguez não abrandou o ritmo no segundo tempo e terminou com uma vitória expressiva por 38-25. A nível individual, Petar Djordjic e Lazar Kukic destacaram-se com 6 golos cada.O Benfica sobe à condição ao segundo lugar, somando agora 62 pontos. O FC Porto tem 61 pontos mas joga ainda este sábado com o ABC. Já o Sporting lidera com 67 pontos. Quer águias e dragões ainda terão de disputar um jogo em atraso.