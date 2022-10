Triunfo expressivo do FC Porto em Santo Tirso

O FC Porto não sentiu dificuldades para ir vencer este sábado ao terreno do Santo Tirso, por 41-24, em partida referente à 5.ª jornada do campeonato nacional.Com seis golos, Daymaro Salina foi o melhor marcador dos dragões, que ao intervalo já lideravam por expressivos 25-8. Na segunda parte, o técnico Magnus Andersson poupou alguns titulares, tendo em vista o duelo de quinta-feira frente aos dinamarqueses do GOG, a contar para a 5.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. Do lado do Santo Tirso, João Barbosa destacou-se com seis tiros certeiros.Veja aqui a ficha do jogo.