Triunfo expressivo do FC Porto no campeonato

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o Ginásio Clube de Santo Tirso, por 42-26, na 18.ª jornada do campeonato nacional.Num duelo em que venciam ao intervalo por 23-14, os dragões tiveram em Jack Thurin o melhor marcador, com 8 golos. Do lado dos visitantes, Francisco Morgado destacou-se com cinco golos.