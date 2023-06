Troféu do tetracampeonato de andebol já está no Museu do FC Porto

A equipa masculina do andebol do FC Porto levou esta segunda-feira o troféu da conquista do tetracampeonato nacional ao Museu do clube.

Presente na cerimónia esteve Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente portista felicitou todo o plantel e equipa técnica por mais uma conquista para o Museu e vincou o desejo de receber mais um troféu na próxima época.





"Em primeiro lugar, os meus parabéns a todos os que contribuíram para mais uma visita ao Museu e para a entrega de mais um troféu referente a um campeonato nacional de andebol. É sempre agradável, ainda que seja repetitivo, ter o prazer e a honra de vos receber para este simbólico entregar de Taça, que vai ficar aqui no nosso Museu. Queria felicitar-vos por este êxito que foi muito difícil desde o primeiro dia até ao último e em que só a união entre todos, a vontade e o talento permitiram ultrapassar as dificuldades. Costuma-se dizer que não há duas sem três, eu acho que não há quatro sem cinco, por isso espero que para o ano estejamos aqui para receber o quinto troféu consecutivo de uma vitória no campeonato nacional. Queria felicitar-vos a todos, desde os responsáveis à equipa técnica e aos jogadores porque nos deram motivos de muita alegria e euforia. Fiquei naturalmente muito feliz com esta vitória. Desejo-vos as maiores felicidades pessoais e ao serviço do clube que vos acolheu e que tem muita honra em vos ter no seu seio", disse, em declarações citadas no site oficial do FC Porto.