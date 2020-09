Troféu Stromp: Sporting bate Póvoa AC

Na atribuição do Troféu Stromp, o Sporting venceu o recém-promovido Póvoa AC por 31-26, no jogo que serviu de apresentação no Pavilhão João Rocha, sem adeptos devido à restrições impostas pela pandemia.





A formação orientada por Rui Silva aproveitou para colocar vários jovens em ação, a poucos dias do arranque do campeonato. No sábado, os leões recebem o Boavista na jornada inaugural.Com cinco golos, o capitão Frankis Carol foi o melhor marcador dos leões.