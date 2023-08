Troféu Stromp: Sporting vence Marítimo na apresentação aos adeptos

O Sporting apresentou esta quinta-feira o seu novo plantel aos adeptos no Pavilhão João Rocha. Na atribuição do tradicional Troféu Stromp, os leões venceram o Marítimo por 33-26.A formação comandada por Ricardo Costa deu a conhecer os seus reforços para 2023/24: o central Jan Gurri, os pontas Pedro Portela e Orri Thorkelsson, os laterais Rafael Vasconcelos e João Gomes e o pivô Benjamin Jakobsen.Com quatro golos, João Gomes foi o melhor marcador dos leões, que amanhã defrontam o FC Gaia no derradeiro ensaio para a Supertaça Ibérica: o Barcelona será o adversário na meia-final, a 2 de setembro , em Viana do Castelo."Deu para experimentar várias coisas e para fazer um bom jogo diante de uma equipa que vai ser muito complicada no campeonato. Estamos preparados para o que aí vem", disse Ricardo Costa no final.