Tunísia, Brasil, Islândia e Egito são os últimos apurados no Mundial

A última jornada da primeira fase do Mundial de andebol ditou esta quintafeira a qualificação das quatro últimas seleções que faltava apurar, com Tunísia, Brasil, Islândia e Egito a juntarem-se às oito que já estavam qualificadas.Para a segunda fase deste Campeonato do Mundo, que está a decorrer na Alemanha e na Dinamarca, seguem 12 seleções, incluindo os anfitriões, a França (campeã mundial em título), Espanha (campeã da Europa), Croácia, Suécia, Hungria e Noruega.Os jogos desta primeira fase de grupos trouxeram poucas surpresas, mas já houve embates interessantes, como foi o caso do Espanha-Croácia de hoje, que fechou o grupo B e deixou os balcânicos no primeiro lugar, invictos, após quinta vitória, agora por 23-19.Acompanham os dois favoritos um histórico 'cliente habitual' da segunda fase em mundiais, a Islândia, que no seu jogo decisivo logrou impôr-se à Macedónia, do benfiquista Boris Ristovski, por 24-22. Na fuga ao último lugar do grupo, o Bahrain superou o Japão por 23-22.Para o grupo A, a França jogou contra a Rússia sem grandes motivações, já que o resultado contra os russos era 'descartado' para a segunda fase. Ganharam os gauleses, por 23-22.Mais cedo, a Alemanha não teve problemas contra a Sérvia, derrotada por 31-23, e o Brasil justificou o seu apuramento em terceiro com uma muito clara vitória de 35-26 sobre a equipa única da Coreia.Angola, treinada Filipe Cruz, esteve no grupo D e despediu-se do torneio com nova derrota, 33-28 ante o Egito, e o último lugar.Quanto aos egípcios, conseguiram assim ganhar a vaga que o Qatar (com o sportinguista Frakie Carol), vencedor da Argentina por 26-25, também perseguia.Já apurados, Hungria e Suécia discutiram diretamente os dois primeiros lugares, com os suecos a triunfarem por 33-30.O segundo 'passaporte' para África foi entregue no grupo C à Tunísia, depois da vitória por 32-27 sobre a Áustria, enquanto o Chile superou a Arábia Saudita exatamente pelos mesmos números.A fechar, no duelo nórdico entre Dinamarca e Noruega, triunfaram os anfitriões por 30-26, ganhando o grupo.