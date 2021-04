Ulisses Pereira abandona comando técnico da seleção feminina de andebol

O treinador Ulisses Pereira colocou um ponto final na ligação com a seleção feminina portuguesa de andebol, revelou a Federação de Andebol de Portugal (FAP), em comunicado.

"Quero agradecer todo o trabalho que o Ulisses Miguel (Pereira) desenvolveu ao longo dos últimos anos, fazendo com que a seleção nacional feminina fizesse um percurso de crescimento e de progresso, num contexto de dificuldades conhecidas por todos", começou por dizer Miguel Laranjeiro, presidente federativo, na nota.

O dirigente acrescentou que a FAP respeita o facto de o selecionador nacional ter decidido pela não renovação do contrato, ao fim de seis anos de ligação, desejando "os maiores sucessos no seu percurso pessoal e desportivo, contando muitos êxitos no futuro".

"Foram seis anos de evolução e de redução de distância com as melhores equipas do mundo. Decidi comunicar à Federação a intenção de não renovar o meu contrato, porque acredito que é a altura certa para sair, abrindo espaço para que um novo treinador possa trazer novas ideias e um novo fôlego, de forma a que possamos atingir aquilo que acredito irá acontecer mais cedo ou mais tarde -- a presença numa fase final", disse, por seu turno, Ulisses Pereira.