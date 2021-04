Ulisses Pereira após nova derrota frente à Alemanha: «Faltam uns degraus»

A seleção portuguesa voltou a ser derrotada pela Alemanha, desta feita por 34-23, em jogo da segunda mão do playoff de apuramento para o Mundial'2021 de andebol feminino, que se realizou na cidade alemã de Hamm.





No final do encontro, Ulisses Pereira mostrou-se conformado com o desfecho da eliminatória. "Estivemos na frente por dois golos e estávamos a jogar muito bem. Na verdade, no conjunto da eliminatória, fizemos 25 minutos muito bons e, aqui, 15 muito bons também. Mas a Alemanha foi claramente superior", afirmou o selecionador nacional, prosseguindo: "Discutirmos estes jogos é um motivo de orgulho, mas chegámos ao final e a Alemanha foi melhor. Faltam uns degraus, o desporto é isto e não vamos arranjar desculpas. Temos de ficar mais perto, melhorar o nosso campeonato."Ulisseis Pereira disse que foi bom sonhar e apontou ainda as diferenças entre as duas seleções. "A verdade é essa, foram melhores e foi bom acreditar, sonhar. É sempre positivo e dá sempre alguma força extra. O nosso campeonato é amador, elas são corajosas e quem está lá fora [no estrangeiro] começa a fazer o seu percurso", vincou, sem esquecer a influência da pandemia nas competições nacionais: "Houve um desgaste físico. A questão da covid-19, com este para e arranca do nosso campeonato, ao contrário do que acontece lá fora. Não são super mulheres e isso sentiu-se", concluiu.