Um clássico e um dérbi históricos

A 13ª jornada do campeonato cumpre-se hoje com dois duelos de grandes tradições históricas, como é o caso do Sporting-ABC e do Belenenses-Benfica. No clássico, os líderes leões defendem o pleno de vitórias perante uma turma bracarense que tem falhado na Europa, mas está na discussão pelo 3º lugar da fase regular na prova interna.

Já no dérbi do Restelo, as águias terão de fazer pela vida para não perderem o pódio da fase regular, ameaçado pelo ABC, perante um Belenenses a precisar de pontos.

A jornada só se completa amanhã, com a visita do FC Porto à Póvoa de Varzim.