«Um sonho tornado realidade»: Gauthier Mvumbi recebe apoio do "ídolo" Shaquille O'Neal

É já uma das grandes figuras do Mundial de andebol do Egito. Gauthier Mvumbi é internacional pelo Congo, país que se estreia numa fase final da prova, e deu nas vistas no jogo inaugural frente à Argentina pelo impressionante porte físico que apresenta: 1,92 metros e 110 quilos, segundo a Federação Internacional de Andebol. O pivot de 26 anos jogou pouco mais de 11 minutos mas revelou uma eficácia de 100%, com quatro golos marcados em outras tantas oportunidades.







Apesar de no site do Mundial do Egito surgir com 'apenas' 1,76 metros e 89kg, tudo isto tornou-se viral em poucas horas e rapidamente chegou... ao Estados Unidos e a Shaquille O'Neal. E a lenda da NBA, também conhecido pela imponente estampa física, tratou de deixar uma mensagem à nova 'estrela' do andebol africano. "Dizem que és o Shaq do andebol, o que se passa?", referiu o antigo basquetebolista norte-americano, num storie do Instagram dirigido ao andebolista.Gauthier Mvumbi ficou incrédulo com as palavras de Shaquille O'Neal e não tardou a reagir. "Um sonho tornado realidade e que ainda nem acredito. Meu ídolo Shaq, minha estrela. Agradeço-te pela mensagem e apoio. Não entendo o que está a acontecer, mas só tenho a dizer-te: vive o teu sonho e luta por aquilo que és", escreveu o congolês, no Instagram.