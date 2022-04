União Juventude de Alverca acusa claques do Sporting de agredirem jovens jogadores

A União Juventude de Alverca anunciou este domingo que os seus jovens jogadores foram alvo de agressões por parte das claques do Sporting após o dérbi com o Benfica, disputado no último sábado."O pior verificou-se no exterior, onde, nas imediações do mesmo, foram abordados por um grupo muito maior de elementos, supostamente ligados às claques do Sporting, que os coagiram e agrediram, sem que da parte dos nossos atletas, tenha havido qualquer atitude de provocação ou reação, tendo, inclusivamente, um dos nossos jogadores que ser transportado ao hospital, após uma agressão que resultou numa contusão na cabeça e escoriações nos lábios. Outros elementos da nossa formação foram agredidos com chapadas e murros", pode ler-se num comunicado publicado no Facebook da equipa do concelho de Vila Franca de Xira.A UJ Alverca garante que os jovens jogadores foram ao Pavilhão João Rocha porque "gostam da modalidade", frisando que todos eles ficaram "extremamente afetados psicologicamente" com o sucedido.

"Ontem, um grupo de jogadores das classes de formação da UJ Alverca Andebol, deslocou-se ao Pavilhão João Rocha para ver o jogo entre o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica.

Todos eles são adeptos indefetíveis de andebol e foram ao pavilhão para ver o jogo, e não para apoiar uma ou outra equipa, embora houvessem adeptos de ambos os lados. Foram porque gostam da modalidade!

Depois de atitudes completamente reprováveis que aconteceram dentro do pavilhão, causadas por pessoas que se dizem adeptos do andebol, o pior verificou-se no exterior, onde, nas imediações do mesmo, foram abordados por um grupo muito maior de elementos, supostamente ligados às claques do Sporting, que os coagiram e agrediram, sem que da parte dos nossos atletas, tenha havido qualquer atitude de provocação ou reação, tendo, inclusivamente, um dos nossos jogadores que ser transportado ao hospital, após uma agressão que resultou numa contusão na cabeça e escoriações nos lábios. Outros elementos da nossa formação foram agredidos com chapadas e murros.

Estas situações são absolutamente inadmissíveis de acontecer, especialmente associadas a um desporto que é um exemplo de fair play entre jogadores, treinadores e árbitros.

Estas não são as atitudes que queremos ver associadas ao desporto que amamos e pelo qual lutamos, diariamente.

Queremos chamar a atenção sobre o que se passou, pois esta situação poderia ter sido muito mais grave do que foi. Tirando a situação da ida ao hospital de um dos nossos atletas, outros ficaram "amassados" e todos eles, extremamente afetados psicologicamente. A situação afetou todo o grupo, pois são muito unidos e não conseguem compreender como tal pode ter acontecido.

Isto não pode acontecer, associado a um desporto que queremos defender e que queremos que seja o melhor desporto do Mundo.

Hoje foram os nossos atletas, amanhã podem ser os vossos... Queremos chamar a atenção a todos os clubes de andebol, à Federação de Andebol de Portugal , à Associação de Andebol de Lisboa e ao Instituto Português do Desporto e Juventude para que situações destas sejam eliminadas.

Temos que fazer mais por este desporto, que todos amamos e que queremos que seja um exemplo. Temos de erradicar estas atitudes do desporto!!"