V. Setúbal vai ocupar vaga do Fermentões na Liga portuguesa de andebol

O Vitória de Setúbal aceitou o convite da Federação Portuguesa de Andebol e vai em 2019/20 regressar ao escalão máximo da modalidade no país, anunciou o clube em comunicado na sua página oficial."O Vitória FC informa que aceitou o convite da Federação Portuguesa de Andebol para disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão (Campeonato Nacional de Andebol 1) na temporada 2019/20", refere o documento.Depois de terem terminado a fase final da temporada passada no quarto lugar da 2.ª divisão, os setubalenses foram convidados a ocupar a vaga deixada em aberta pela desistência do Fermentões.Depois de terem participado pela última vez na I divisão na época 2005/06, os setubalenses vão agora ocupar o lugar do clube de Guimarães."Trata-se de um regresso ao principal escalão da modalidade, após mais de uma década de interregno, que deixa o clube orgulhoso, honrado e, acima de tudo, com uma vontade enorme alcançar novos feitos condizentes com a nossa história", afirma o documento.A terminar, o comunicado lembra a importância que o regresso à elite nacional representa para a região."Esta é também uma decisão que dignifica a própria cidade de Setúbal, que assim passa a contar com mais uma equipa no alto panorama do desporto do nosso país. Apelamos aos sócios para que continuem a apoiar-nos massivamente, de forma a conseguirmos enriquecer um palmarés que sempre fez jus ao estatuto eclético do Vitória FC", finaliza.