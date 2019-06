Vardar Skopje conquista Liga dos Campeões

O Vardar Skopje conquistou este domingo pela segunda vez a Liga dos Campeões europeus de andebol ao vencer os húngaros dos Veszprem, por 27-24, na final da competição disputada em Colónia.Os melhores marcadores da partida foram o brasileiro Rogério Ferreira Moraes, do Vardar, e o francês Kentin Mahe, do Veszprem, ambos com seis golos cada.O clube macedónio, que arrebatou o troféu em 2017, tinha eliminado na meia-final, disputada no sábado, o grande favorito ao título, o Barcelona, enquanto o Veszprem, que deixou pelo caminho na prova o Sporting, baqueia na final pela quarta vez no seu historial.A equipa catalã conquistou o último lugar no pódio ao vencer os polacos do Vive Kielce por 40-35, no jogo do terceiro e quarto lugares, em jogo arbitrado pela dupla portuguesa constituída por Duarte Santos e Ricardo Fonseca. O internacional português Gilberto Duarte contribuiu com um golo para a vitória do Barcelona sobre a equipa polaca.