O Benfica apresentou-se ontem aos seus sócios e adeptos no Pavilhão 2 da Luz com uma exibição de qualidade diante dos franceses do Nantes, vice-campeões da Europa, deixando muito boas indicações para esta temporada, apesar da derrota por equilibrados 31-29.

As águias, que começaram a partida com Ristovski (reforço para a baliza), Davide Carvalho, Belone Moreira, Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira, Alexandre Cavalcanti e João Pais, mantiveram-se sempre muito perto dos gauleses no marcador (a vantagem máxima do Nantes foi de cinco golos) e até chegaram a ameaçar conseguir um resultado ainda melhor durante a segunda parte, na qual brilharam, entre outros, Hugo Figueira e o também reforço Carlos Martins.

No final, Carlos Resende estava satisfeito: "De acordo com a morfologia dos atletas que temos, procuramos induzir um ritmo alto. O andebol moderno vai nesse sentido. O resultado deste jogo com o Nantes, nesta fase, não é muito importante. Foi o nosso 1º jogo na pré-época, o 2º do Nantes. As equipas ainda estão longe do que podem fazer. Se este jogo deu indicadores para uma época vitoriosa? Mais do que este encontro, a época passada deu-nos indicações para um futuro risonho. Jogámos frente ao vice-campeão europeu e foi bom até para verificar que não existe assim uma diferença tão grande entre os melhores do mundo e os portugueses."

Canela feliz com pré-época

Entretanto, o Sporting também segue com a sua pré-época e Hugo Canela confessou ao jornal dos leões que as coisas têm corrido bem: "Estão todos a querer trabalhar muito, que já é algo habitual no nosso grupo. Esta semana foi muito boa."

Os bicampeões nacionais estão no Qatar e hoje disputam o seu 1º encontro do estágio, frente à seleção local. "Temos a sorte de já ter uma base de jogadores mas vamos ter a chance de estarmos concentrados só em andebol, num sítio com boas condições para podermos fazê-lo."