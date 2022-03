Victor Iturriza e o triunfo sobre a Suíça: «A tarefa foi cumprida»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Figura de destaque no triunfo de Portugal sobre a Suíça, no jogo da primeira mão do playoff de acesso ao Mundial de andebol de 2023, Victor Iturriza deixou muitos elogios à exibição lusa.

"O triunfo foi positivi, sabíamos que tínhamos de fazer um bom jogo. A Suíça é uma boa equipa e estivemos bem, principalmente a nível defensivo. A tarefa foi cumprida, numa eliminatória a duas mãos é sempre bom conseguir uma vantagem de sete golos. A equipa tem de se manter concentrada para a segunda mão. Sabíamos que eles iam tentar os ataques em superioridade numérica e preparámo-nos bem para isso. A equipa fez um bom trabalho. Quero fazer sempre o melhor para ajudar a equipa. Se puder marcar oito golos jogo após jogo [Victor Iturriza foi o melhor marcador do encontro], é algo bem-vindo", começou por dizer o jogador.

Iturriza aproveitou ainda para perspetivar o encontro da segunda mão, no próximo domingo: "A vantagem é positiva, mas sabemos que temos de ir lá fazer um grande jogo. Não podemos facilitar, temos de tentar mais uma vitória".