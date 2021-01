Victor Iturriza: «O nosso objetivo é pensar em grande e em grande é no pódio»

Victor Iturriza considera que a vitória desta sexta-feira frente à Suíça "foi uma partida interessante e emotiva".





"Precisámos de sofrer, em especial na defesa, pois não começámos de forma tão coesa como é habitual e tivemos de corrigir durante o jogo. O nosso ataque é sempre incrível e hoje voltou a ser, criando boas ocasiões de golo e conseguimos ganhar a uma seleção muito boa, que lutou até ao fim", afirmou o internacional português após o jogo do Mundial que decorre no Egito.E prosseguiu, abordando o adversário do próximo domingo: "O nosso foco agora está no jogo com a França. Temos de encarar esse jogo como a nossa final, porque é o jogo que garante a qualificação. Portugal já bateu a França nas últimas duas ocasiões e eles virão para cima de nós. Temos de entrar com a garra que nos caracteriza desde o primeiro minuto. O sonho continuará até ao fim. O nosso objetivo é pensar em grande e em grande é no pódio: uma das três medalhas. É esse o objetivo".