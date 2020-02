Victor Iturriza renova com o FC Porto até 2024

O andebolista cubano Victor Iturriza, de 29 anos, renovou esta terça-feira contrato com o FC Porto até 2024, informaram os dragões em nota publicada na sua página oficial na internet.

"O clube mostra que reconhece o trabalho que fazemos aqui e todos os nossos esforços para pôr o FC Porto no topo do andebol europeu e mundial", disse o jogador, em declarações à página oficial do clube.

Iturriza chegou ao FC Porto em 2016/17, depois de duas temporadas na Artística de Avanca entre 2014 e 2016.

"Queremos reconquistar o Campeonato e a Taça de Portugal. A nível internacional, na Liga dos Campeões, queremos no mínimo chegar às meias-finais, porque isso significaria que estaríamos na 'final four'. É o nosso objetivo, aqui só pensamos em vencer", declarou ainda o andebolista.

Pelo FC Porto, Iturriza conquistou um campeonato e uma Taça de Portugal, ambos em 2018/19, e uma Supertaça, em 2019.