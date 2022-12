Vitória difícil do Benfica em Viseu

O Benfica sentiu dificuldades para vencer este sábado o Académico de Viseu, por 25-23, em duelo a contar para a 13.ª jornada do campeonato nacional.Num duelo disputado em Viseu, a equipa da casa conseguiu contrariar as águias até bem perto do final. O Benfica vencia por 14-13 ao intervalo, mas a formação da casa entrou melhor no segundo tempo e esteve na frente até aos 21-20. Mas a equipa de Chema Rodríguez elevou os seus índices de competitividade e fechou a partida com um triunfo por 25-23.Com quatro golos cada, Belone Moreira e Leandro Semedo foi os melhores marcadores das águias. Do lado da formação da casa, Eduardo Almeida destacou-se com oito.Veja a ficha aqui