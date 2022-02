Vitória expressiva do FC Porto em Guimarães

Depois de ter visto os rivais Sporting e Benfica vencerem os seus respetivos jogos neste sábado, o FC Porto também cumpriu na 18.ª jornada do campeonato nacional e venceu de forma clara no terreno do Xico Andebol, por 47-26. Com este triunfo, os dragões seguem a três pontos do líder Sporting, que tem mais um jogo realizado.

No Pavilhão Francisco de Holanda, em Guimarães, a formação comandada por Magnus Andersson disparou rapidamente no marcador e, ao intervalo, já liderava o resultado por 25-14. No segundo tempo, os dragões geriram a vantagem e acentuaram o domínino até fim, com destaque individual para António Areia, melhor marcador com nove golos.

O FC Porto volta a entrar em competição na quinta-feira, na receção ao Dínamo Bucareste na Liga dos Campeões.