Vitória na Madeira mete Benfica colado ao Sporting

Com três jornadas por disputar até ao fim do campeonato, o Benfica acertou contas e foi vencer a casa do Madeira SAD, por 31-27. Com este triunfo, a formação encarnada iguala os 73 pontos do Sporting (2º) mas mantém-se no terceiro posto, devido à vantagem leonina no confronto direto.

Quanto ao duelo, a formação liderada por Chema Rodríguez entrou forte e foi para o intervalo na frente por cinco golos de vantagem (15-10). O conjunto madeirense ainda assustou as águias e chegou ao empate (25-25), mas a turma de Chema Rodríguez ‘acordou’ a tempo para selar um triunfo confortável. Com cinco golos (71%), Petar Djordjic destacou-se nas águias.