Vladimir Vranjes desfalca Benfica por lesão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica informou esta terça-feira que o pivô Vladimir Vranjes vai desfalcar a equipas nos próximos jogos, devido a uma entorse no tornozelo direito.O bósnio, de 33 anos, contraiu a lesão no passado dia 14.Recorde-se que o Benfica encontra-se na Arábia Saudita a participar no Mundial de Clubes.