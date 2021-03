Xavier Sabate: «Este resultado acaba por não ser realista»

Xavier Sabate, treinador do Wisla Plock, assumiu que os números da vitória (29-25) da sua equipa frente ao Sporting, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia de andebol, não foram "realistas" depois do que as duas equipas demonstraram esta terça-feira.





"Quero dar os parabéns ao Sporting, foi um adversário difícil. Este resultado acaba por não ser realista. Esperamos muitas dificuldades no segundo jogo. Estamos satisfeitos com o resultado, mas temos conhecimento do potencial do Sporting. A eliminatória não está resolvida. Esta diferença de quatro golos em nada determina o jogo da segunda mão", disse, em declarações no final do encontro.