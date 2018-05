Continuar a ler

Quanto à prova dos 49 quilómetros, a Orion Belt, a vitória foi para Nélson Santos, do Dão Nelas Runners, com 5:04:45, à frente de Leonardo Diogo (Clube Aventura da Madeira, 5:07:23) e Rota Donatello (Prozis Xtrail Team-Berg Outdoor, 5:08:59).



Nas senhoras o triunfo foi para Joana Esperanço, do Montanha Clube Trail Running - Efapel, com 6:21:17, superiorizando-se a Fátima Alendouro (Montanha Clube Trail Running - Efapel, 6:22:19) e Marina Alves (Turres Trail Team, 6:54:02).







O nepalês Sangé Sherpa foi o grande vencedor da edição de 2018 do Estrela Grande Trail, a prova principal de um mega evento que no fim de semana animou a zona da Serra da Estrela. O atleta nepalês, de 36 anos, completou os 109 quilómetros de prova (com 6300 metros de desnível) em 14:28:57 horas, à frente de Nuno Rocha (Natural Force), com 14:34:21, e Armando Costa (Edv - Viana Trail), com 15:20:25.A prova feminina foi ganha pela alemã Julia Boettger, com 17:58:36, levando a melhor sobre Cidála Martins (Vendasnovas Trail), com 22:30:13, e Mariana Ballester (22:39:40).

Autor: Fábio Lima