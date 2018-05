Decorre a 7 de julho, pelas 19 horas, mais uma edição dos 10 km da Lagoa, na Foz do Arelho, uma prova organizada pela GFD Running e que terá como padrinhos os actores Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes.Além da prova principal, o evento contará igualmente com uma prova para criança, a "O futuro da Lagoa", que terá como madrinha a atriz Cláudia Semedo. Este evento paralelo estará dividido em três escalões - Benjamins A (nascidos entre 2008 e 2010), Benjamins B (nascidos entre 2006 e 2007) e Infantis (nascidos entre 2004 e 2005), com provas de 400, 600 e 800 metros, com início às 17h30, 17h35 e 17h40, respetivamente. Refira-se que a inscrição para esta prova está fixada nos cinco euros, sendo que esta verba reverte na totalidade para uma instituição de solidariedade social.As inscrições podem ser feitas através do site da prova