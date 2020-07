Equipa do Centro vence desafio de lançamento do martelo

A equipa do Centro venceu esta quinta-feira o desafio de lançamento do martelo promovido pela Federação Portuguesa de Atletismo, conseguindo em Leiria superar Norte e Madeira, respetivamente segunda e terceira classificadas.

Nos chamados 'Desafios de Verão' que a Federação Portuguesa de Atletismo tem promovido para o regresso à competição após a paragem ditada pela pandemia de covid-19, a equipa que competiu em Leiria somou 239,94 metros, mais de 10 metros acima da equipa do Norte (229,17) e da formação que competiu no Funchal (214,19).

O melhor resultado individual masculino pertenceu a Ruben Antunes, do Sporting, que em Leiria conseguiu lançar a 68,04 metros, enquanto a melhor feminina foi a equatoriana Valeria Chiliquinga, do Lovelhe, com 62,88 metros, bem acima da melhor portuguesa, Vânia Silva (Sporting), com 58,71.