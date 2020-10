Cinco novidades na lista de Jorge Vieira às eleições na Federação de Atletismo

A lista de Jorge Vieira às eleições da Federação Portuguesa de Atletismo apresentou esta segunda-feira os candidatos aos órgãos sociais, com o atual presidente a promover cinco novidades na direção em relação aos corpos vigentes.

Numa lista que inclui a campeã olímpica Fernanda Ribeiro como vogal da direção, além de ser a mandatária da candidatura, o antigo treinador de Nelson Évora João Ganso junta-se a quatro outros nomes para 'vices': Fernando Tavares, Luís Figueiredo, Paulo Bernardo e Rui Vieira.

"Apresentamos uma enorme conjugação de experiência, conhecimento, perícia profissional, credibilidade e, sobretudo uma enorme motivação e compromisso com um projeto de desenvolvimento para a nossa modalidade", pode ler-se numa carta que acompanha a lista.

O projeto, a que se opõe a candidatura de António Nobre para o período 2021-2024, vai a votos em 31 de outubro e propõe ainda Cláudia Carvalhido como presidente do Conselho de Arbitragem, Pedro Conceição no Conselho de Disciplina, Orlando Silva no Conselho Fiscal e Fernando dos Santos no Conselho de Justiça, além de Joaquim Machado como presidente de Mesa da Assembleia Geral.