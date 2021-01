Campeã olímpica dos 100 metros barreiras suspensa por obstrução ao processo antidoping

A norte-americana Brianna McNeal, campeã olímpica dos 100 metros barreiras, foi suspensa provisoriamente por "obstrução ao processo antidoping", anunciou esta quinta-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

Em comunicado, a AIU acusa a velocista, de 29 anos, de "obstruir o processo de gestão de resultados, violando as regras antidoping da federação internacional de atletismo", sem fornecer mais pormenores.

McNeal, campeã olímpica no Jogos Rio'2016 e campeã mundial em 2013, esteve foi suspensa por um ano em 2017, por ter violado três vezes as obrigações de localização para controlos antidoping.

A sete meses dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021, esta decisão é mais um golpe no atletismo norte-americano, depois de Christian Coleman, campeão do mundo dos 100 metros, ter sido suspenso por dois anos por falhar as obrigações de localização para controlos antidoping.

O atleta recorreu da decisão em novembro passado e aguarda a decisão de Tribunal Arbitral do Desporto.