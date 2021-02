Covid-19: Taça da Europa de lançamentos em Leiria adiada

A Taça da Europa de lançamentos de 2021, que iria decorrer em 13 e 14 de março, em Leiria, foi adiada para data a designar, devido à pandemia da covid-19, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

"Cumpre à FPA informar que a European Athletics confirmou hoje o adiamento da Taça da Europa de lançamentos 2021. Esta decisão foi tomada devido ao mais recente parecer emitido pelas autoridades regionais de saúde portuguesas, devidamente transmitido pela comissão organizadora local, tendo em consideração a situação de pandemia crítica em Portugal", lê-se num comunicado do organismo.

A FPA acrescentou que European Athletics está "a monitorizar de perto a situação atual" da pandemia em Portugal e irá mais tarde avaliar uma data potencial de substituição.

"No presente e no futuro, a saúde e o bem-estar de todas as pessoas envolvidas, em particular dos atletas, oficiais e organizadores, é de suma importância e vem acima de todas as outras considerações", concluiu a federação lusa.

