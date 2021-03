Sporting renova contrato com Auriol Dongmo

O Sporting anunciou a renovação do contrato com a lançadora Auriol Dongmo, recordista nacional do peso e líder mundial esta época na sua especialidade, apurada para os Europeus de atletismo e para os Jogos Olímpicos.

"Estou muito feliz por este passo. Espero ficar muitos mais anos a defender a camisola do Sporting", disse Dongmo aos meios de comunicação do clube, presentes na assinatura do acordo.

Auriol Dongmo nasceu nos Camarões há 30 anos e veio para Portugal em 2017, para representar o Sporting. Desde 2019 que tem nacionalidade portuguesa, mas só no ano passado recebeu a autorização internacional para competir por Portugal.

"Praticamente só guardo coisas boas deste último ano, foi excelente para mim. Por outro lado, também foi um pouco difícil porque tive sempre de melhorar as minhas marcas anteriores. Acredito que isso se vá repetir este ano", disse a atleta, que quer "continuar a dar tudo" em todas as competições "para conquistar mais medalhas para o clube".

Carlos Lopes, diretor do atletismo do verde e branco, congratulou-se com a renovação de contrato com Dongmo.

"O Sporting quer sempre ter as melhores atletas. Tenho a convicção de que a Auriol Dongmo é, de longe, a melhor atleta portuguesa do lançamento do peso, e pode ainda trazer-nos muitas alegrias. Espero que possa fazê-lo já no Europeu de pista coberta (de quinta-feira a domingo, em Torun, Polónia)", disse.