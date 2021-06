Leandro Ramos volta a bater recorde nacional do dardo

Leandro Ramos, atleta do Benfica, voltou esta quarta-feira a bater o recorde português do lançamento do dardo, elevando a marca para 81,32 metros, durante a prova integrada no meeting de atletismo da Maia.

O lançador, que já melhorou o recorde por quatro vezes em 2021, tinha como melhor 80,81 metros, feitos em abril na pista de Vagos, Aveiro.

Na Maia, Leandro Ramos foi segundo classificado, atrás do venezuelano JT Billy Lopez, que chegou aos 81,55 metros.

Este resultado confirma amplamente a marca de qualificação para os Europeus de sub-23 (72,00 metros).

Em termos europeus de sub-23, Leandro Ramos, que ainda só tem 20 anos, tem mesmo a terceira marca esta época, colocando-se assim como um dos favoritos para a prova que vai decorrer em Tallin, de 08 a 11 de julho.