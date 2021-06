Portugal leva 33 atletas ao campeonato da Europa de atletismo de sub-23

A seleção portuguesa de atletismo vai estar representada com um total de 33 atletas nos campeonatos da Europa de sub-23, marcados para o período entre 08 e 11 de julho, em Tallinn, anunciou esta quarta-feira a federação.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Atletismo deu conta dos convocados para a prova, numa comitiva que integra mais de três dezenas de jovens desportistas.

Os destaques vão para Isaac Nader, que no escalão apresenta a segunda melhor marca europeia nos 1.500 metros e falhou os mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 por um segundo, mas também Leandro Ramos, recordista nacional absoluto do lançamento do dardo e líder do ranking europeu.

Na categoria, nota ainda para Mariana Machado, nos 5.000 metros, Etson Barros, nos 3.000 metros obstáculos, e Gerson Baldé, no salto em altura.

Lista de 33 convocados:

- Masculinos: Alexandre Figueiredo, André Pimenta, André Prazeres, Carlos Pitra, Delvis Santos, Edgar Campre, Emanuel Sousa, Ericsson Tavares, Etson Barros, Gerson Baldé, Isaac Nader, João Coelho, Leandro Ramos, Luís Oliveira, Manuel Dias, Nuno Pereira, Rogério Amaral, Ruben Amaral, Ruben Antunes, Simão Bastos e Yuben Munary.

- Femininos: Bárbara Neiva, Catarina Karas, Fatoumata Diallo, Fatumata Baldé, Ivanilda Lopes, Joana Pontes, Juliana Guerreiro, Laura Taborda, Lia Lemos, Maria Bernardo, Mariana Machado e Sara Duarte.