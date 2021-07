Sporting e Benfica lideram Nacionais de atletismo após primeiro dia

Os campeões Sporting, em femininos, e o Benfica, em masculinos, lideram os Campeonatos Nacionais de Clubes, após a primeira jornada, realizada este sábado na Pista Gémeos Castro, em Guimarães.

As duas equipas, campeãs nos respetivos setores nos últimos 10 anos, confirmaram o favoritismo, com o Sporting a somar 83 pontos nos femininos, à frente de Benfica (57) e do Estreito (51).

Nos masculinos, o Benfica tem 77 pontos, mais oito do que o Sporting, com a Casa do Benfica de Faro a fechar o pódio, com 45,5.

Com alguns dos atletas que vão estar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 presentes em Guimarães, o Sporting venceu em grande parte das provas femininas, com as olímpicas Cátia Azevedo (400 metros), Irina Rodrigues (peso), Salomé Afonso (1.500 metros) e Evelise Veiga (salto em comprimento) a triunfarem as respetivas provas.

Lorene Bazolo, uma das últimas atletas a conseguir mínimos, ajudou a estafeta 'leonina', que contou também com Beatriz Andrade, Rosalina Santos e Olímpia Barbosa, a vencer os 4x100 metros.

Num duelo entre outras duas olímpicas, Marta Pen, do Benfica e que vai disputar os 1.500 metros, venceu a 'leoa' Sara Moreira, que tem marca para a maratona, nos 5.000 metros.

Ricardo dos Santos, que também se apurou por 'ranking' para Tóquio2020, ganhou os 400 metros para o Benfica, assim como Francisco Belo, que se vai estrear em Jogos e venceu o peso, com dois lançamentos acima dos 20 metros.

Carlos Nascimento, outro dos 'repescados' para Tóquio, deu o triunfo ao Sporting nos 100 metros, com o veterano 'leão' João Vieira, que vai para os seus sextos Jogos, a vencer destacado os 5.000 metros marcha.

Classificações:

- Femininos:

Lançamento do martelo: Vânia Silva (Sporting), 60,72 metros.

Salto em altura: Anabela Neto (Sporting), 1,80 metros.

100 metros: Arialis Martinez (Benfica), 11,51 segundos.

Lançamento do disco: Irina Rodrigues (Sporting), 58,60 metros.

400 metros: Cátia Azevedo (Sporting), 52,60 segundos.

1.500 metros: Salomé Afonso (Sporting), 04.43,53 minutos.

3.000 metros marcha: Vitória Oliveira (Sporting de Braga), 13.01,51 minutos.

Salto em comprimento: Evelise Veiga (Sporting), 6,52 metros.

3.000 metros obstáculos: Joana Soares (AD Jardim da Serra), 10.00,12 minutos.

4x100 metros: Sporting (Beatriz Andrade, Rosalina Santos, Olímpia Barbosa e Lorene Bazolo), 44,98 segundos.

5.000 metros: Marta Pen (Benfica), 15.58,87 minutos.

- Masculinos:

100 metros: Carlos Nascimento (Sporting), 10,36 segundos

Salto em comprimento: Marcos Chuva (Benfica), 7,47 metros.

Salto com vara: Diogo Ferreira (Benfica), 5,00 metros.

400 metros: Ricardo dos Santos (Benfica), 47,78 segundos.

Lançamento do peso: Francisco Belo (Benfica), 20,76 metros.

1.500 metros: Isaac Nader (Benfica), 04.01,83 minutos.

5.000 metros marcha: João Vieira (Sporting), 19.52,98 minutos.

Lançamento do dardo: Leandro Ramos (Benfica), 76,53 metros.

4x100 metros: Benfica (Delvis Santos, Rafael Jorge, Frederico Curvelo e André Prazeres), 40,34 segundos.

5.000 metros: Samuel Barata (Benfica), 14.25,59 minutos.

Classificação após primeira jornada:

- I Divisão (Masculinos):

1. Benfica, 77 pontos.

2. Sporting, 69.

3. Casa do Benfica de Faro, 45,5.

- I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 83 pontos

2. Benfica, 57

3. GD Estreito, 51

- II Divisão (Masculinos):

1. CA Seia, 63.

2. ACD Jardim da Serra, 48

. ADRAP.

4. GRECAS, 47

- II Divisão (Femininos):

1. Maia AC, 57 pontos

2. JOMA, 54.

3. Marítimo, 52.