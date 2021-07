Leandro Ramos conquista prata no lançamento do dardo dos Europeus de sub-23

O português Leandro Ramos conquistou este domngo a medalha de prata na prova do lançamento do dardo nos Campeonatos da Europa de atletismo de sub-23, que decorrem em Tallin.

O lançador português esteve perto do seu melhor nível e lançou a 80,61 metros, marca somente superada pelos 81,67 do finlandês Topias Laine, novo campeão continental do escalão.

Os campeonatos, que se disputaram nos últimos quatro dias no estádio Kadriog, na capital da Estónia, renderam a Portugal três medalhas no total.

Além deste resultado de Leandro Ramos, atleta que já é recordista nacional absoluto (com 81,32 metros), registou-se também a 'prata' de Etson Barros, este domingo, nos 3.000 metros obstáculos, e o 'bronze' de Isaac Nader, nos 1.500 metros, no sábado.

Portugal termina no quadro de medalhas na 20.ª posição.