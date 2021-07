Leonor Ferreira e Camila Gomes em evidência no arranque dos Europeus de sub-20

A atletas Leonor Ferreira, nos 100 metros, e Camila Gomes, nos 800, estiveram esta quinta-feira em evidência no dia inaugural dos Europeus de sub-20 de atletismo, que decorrem em Tallinn.





Num dia marcado pelo muito calor, Leonor Ferreira foi terceira classificada na primeira eiminatória da prova dos 100 metros, com o recorde pessoal de 11,76 segundos, apurando-se para a meia-final, na qual foi sexta classificada, com a mesma marca."Estou orgulhosa pelo que fiz. Ansiava há muito tempo por esta competição, já que os Europeus do meu escalão foram cancelados, devido ao Covid-19. Felizmente atingi o meu objetivo, bater o recorde pessoal, acrescentando a ida à meia-final. Agora é continuar a trabalhar, focada e sem distrações", disse a velocista do Benfica, ainda atleta sub-18.Igualmente satisfeita pela sua prestação estava Camila Gomes. A também atleta do Benfica, que tinha marca de qualificação para os 800 e 1.500 metros, optou por participar na distância mais curta, na qual foi terceira com a marca de 2.05,59 minutos, garantindo o apuramento direto para a meia-final, com recorde pessoal melhorado em mais de um segundo (o anterior era de 2.07,26)."Estou muito satisfeita com o que fiz. A minha intenção era bater o recorde pessoal, e decidi partir com garra e dar tudo. A rivalidade em Portugal é grande, mas aqui estamos a correr com as melhores dos outros países", disse a atleta, que disputa na sexta-feira a meia-final da prova.Esta quinta-feira, disputou-se ainda a final dos 10.000 metros marcha femininos, na qual Inês Mendes foi a melhor das três atletas portuguesas presentes, ao concluir no nono lugar, entre 32 marchadoras.Inês Mendes concluiu a prova em 49.15,98 minutos, com Adriana Viveiros a terminar no 14.º posto, com 50.01,37, e Bruna Marques a ser 17.ª, com 50.48,55, numa prova ganha pela russa Yuliya Khalilova, com 46.14,21.Neste primeiro dia, mas sem progressão para o nível seguinte das suas provas, competiram ainda Ana Margarida Silva, 10.ª classificada nos 3.000 metros, com 10.13,43 minutos, e Jacinto Gaspar, oitavo nos 1.500 metros, com a marca de 3.53,88 minutos.Na sexta-feira, competem Francisco Marques e Sisínio Ambriz na primeira ronda dos 110 metros barreiras, com a meia-final para o início da tarde, Rita Figueiredo estará na meia-final dos 1.500 metros, David Garcia corre a primeira ronda dos 800 metros, Sofia Lavreshina tem a primeira ronda dos 400 metros barreiras e Diogo Barrigana também tem a primeira ronda dos 400 metros barreiras.Realce ainda para Camila Gomes, que disputa a meia-final dos 800 metros, enquanto Eduardo Pestana corre a meia-final dos 3.000 metros obstáculos e João Amaro alinhará na final dos 5.000 metros.